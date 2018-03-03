Сергей Бабурин: военные угрозы современной России Политика // Вчера, 14:01 // 119

В ходе первой чести дебатов на телеканале "Россия" в студии Владимира Соловьева всем кандидатам был задан вопрос, с какими угрозами сталкивается наша страна на современном этапе. Кандидат в Президенты РФ от партии "РОС" Сергей Николаевич Бабурин видит в претензии ряда западных натовских держав на гегимонизм в мире. Для противостояния данным действиям следует укреплять собственную армию, для чего необходим твердый тыл. Главной же угрозой Сергей Николаевич утрату семейных ценностей и основных принципов морали.