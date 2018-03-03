Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну

Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну

Политика
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Вчера, 13:54
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27 февраля 2018 года начались предвыборные дебаты кандидатов в Президенты РФ на федеральных каналах. Первые предвыборные дебаты прошли на Первом. Центральным вопросом первого дня дебатов стало обсуждение внешней политики России. Сергею Николаевичу был задан вопрос, каким образом реформировать российскую внешнюю политику, какие перемены потребуются. Надо собрать страну обратно, это и будет евразийской интеграцией России. Мы должны защищать русское население за рубежом. Нельзя допустить, чтобы внешнюю политику проводили неолибералы, которые привели нас к сегодняшнему положению в мире. Главное — сохранить русский народ и православную духовность.

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