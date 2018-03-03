Сергей Бабурин в военно-техническом музее Автоваза

Сергей Бабурин в военно-техническом музее Автоваза

Политика
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Сегодня, 11:49
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Во время визита в Тольятти Сергей Бабурин посетил военно-технический музей Автоваза. Экспонаты произвели хорошее впечатление на политика. Они символизируют технический и творческий потенциал страны, считает Сергей Бабурин. В завершении экскурсии он оставил благодарственное письмо музею.

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