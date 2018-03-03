Сергей Бабурин в военно-техническом музее Автоваза Политика // Сегодня, 11:49 // 0

Во время визита в Тольятти Сергей Бабурин посетил военно-технический музей Автоваза. Экспонаты произвели хорошее впечатление на политика. Они символизируют технический и творческий потенциал страны, считает Сергей Бабурин. В завершении экскурсии он оставил благодарственное письмо музею.