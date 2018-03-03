Сергей Бабурин в Тольятти поддержал актив ТСЖ

Сергей Бабурин в Тольятти поддержал актив ТСЖ

Политика
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Сегодня, 09:50
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10 марта кандидат на пост президента России Сергей Бабурин прибыл в Тольятти, где запланировано ряд мероприятий. Первое - встреча с активом ТСЖ по улице Ярославской 29. Люди в отчаянии и Сергей Бабурин делает все возможное для поддержки граждан. Следите за новостями. В ближайшее время подробности этой драмы.

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