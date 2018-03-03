Сергей Бабурин: наркоторговцев - выжигать каленым железом Политика // Сегодня, 09:45 // 0

По информации ИА "ТИРАС", 9 марта 2018г. кандидат на пост президента России Сергей Бабурин изучал работу реабилитационного центра для бывших наркоманов и алкоголиков в Калужчкой области. По итогам он дал следующий комментарий:

" 9марта посетил Реабилитационный центр алкоголиков и наркоманов "ТИЛЬ" в Калужской области, которым руководит великий подвижник Михаил Федорович Морозов. Скольким людям помог за 25 лет своего существования этот Центр вернуться к нормальной жизни! Сколько судеб выставил! Руками бывших наркоманов и алкоголиков создано редкое по самоорганизации хозяйство: животноводство, строительство, деревообработка. Сами перерабатывают и свою молочную продукцию.

Удачи им всем!

А организаторов наркоторговли, учитывающей нацию, выживать желанным железом!".