Проплаченные тролли Грудинина накручивают голоса в интернет-опросах Политика // Вчера, 22:13 // 550

Глава молодежного избирательного штаба Сергея Бабурина, Валентин Соин опубликовал отчет, в котором наглядно показано, как в интернет-опросах происходит платная накрутка голосов за кандидата в президенты Павла Грудинина, которая создает видимость массовой поддержки его кандидатуры в соц.сетях и интернет-пространстве в целом. Анализ сегодняшнего опроса на официальной группе кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина «Сергей Бабурин - кандидат в Президенты РФ» в социальной сети ВКонтатке:

Как мы видим опрос открыт около 17:00 мск, и вплоть до 19:30 мск впереди стабильно и уверенно шел Сергей Бабурин. Действующий президент и самовыдвиженец Владимир Путин и кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин делят второе место.

Однако, судя по статистическим данным, произошел резкий скачек фиолетовой линии (которая символизирует количество голосов за Грудинина) вверх. Это является одним из примеров накрутки голосов в опросе.Ниже мы представляем краткий анализ опросов кандидата от коммунистической партии Павла Грудинина в интернете:Листая ленту Twitter несколько дней назад, мы заметили следующее сообщение от официального аккаунта КПРФ в этой социальной сети.

Аккаунт партии в Twitter информирует, что 30 «самых заметных интернет-опросов» отдают победу Грудинину.

Мы решили разобраться, что это за опросы, в которых Павел Грудинин с отрывом занимает первые места? Ссылка в этом опросе ведет на сайт КПРФ, где впоследствии уточняется, что были проанализированы опросы в социальной сети ВКонтакте.

Коммунисты дезинформируют пользователей социальных сетей, что это «самые заметные опросы». Но в этом самом списке на ВКонтакте ссылок итого меньше половины. Остальные ссылки – недавно зарегистрированные сайты на которых существует непрозрачная система голосования и сами опросы далеки от «самых заметных». Кроме того, удалось заметить, по случайному совпадению, что почти все они принадлежат поклонникам кандидата в президенты от КПРФ.



Вместе с тем, мы решили проверить опросы в социальной сети ВКонтакте. Но и там, по счастливому стечению обстоятельств, лидером оказался Грудинин. Поскольку мы предположили, что это накрутки голосов, то сделаны они настолько примитивно, что видны на графиках. Как пример, резкие вбросы превращаются в прямые линии роста голосов.

Кстати говоря, в начале февраля была довольно интересная история, когда «медиаменеджеры» из предвыборного штаба Грудинина, который возглавляет Геннадий Зюганов, купили 90 пабликов во ВКонтакте, и разом переименовали их в группы поддержки за своего кандидата. Был автосервис — стала «команда Грудинина». Разумеется, модераторы ВКонтакте отправили их в бан. А в YouTube сейчас вообще невозможно зайти: половина топ-видео занимают ролики за Павла Грудинина, а вторая половина – против него. Кстати говоря, все они накрученные на просмотрах и везде присутствуют комментарии такие плана:

В заключении хотелось бы сказать следующее. Возможно, наше расследование вас не убедит, но доказательства на лицо, как говорится. Мы искренне надеемся, что это безнравственное и безумное вливание бюджета кампании в попытку продвинуть своего кандидата именно таким образом, как правило, успехом не заканчиваются.





