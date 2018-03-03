Проплаченные тролли Грудинина накручивают голоса в интернет-опросах
Глава молодежного избирательного штаба Сергея Бабурина, Валентин Соин опубликовал отчет, в котором наглядно показано, как в интернет-опросах происходит платная накрутка голосов за кандидата в президенты Павла Грудинина, которая создает видимость массовой поддержки его кандидатуры в соц.сетях и интернет-пространстве в целом. Анализ сегодняшнего опроса на официальной группе кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина «Сергей Бабурин - кандидат в Президенты РФ» в социальной сети ВКонтатке:
Однако, судя по статистическим данным, произошел резкий скачек фиолетовой линии (которая символизирует количество голосов за Грудинина) вверх. Это является одним из примеров накрутки голосов в опросе.Ниже мы представляем краткий анализ опросов кандидата от коммунистической партии Павла Грудинина в интернете:Листая ленту Twitter несколько дней назад, мы заметили следующее сообщение от официального аккаунта КПРФ в этой социальной сети.
Аккаунт партии в Twitter информирует, что 30 «самых заметных интернет-опросов» отдают победу Грудинину.
Мы решили разобраться, что это за опросы, в которых Павел Грудинин с отрывом занимает первые места? Ссылка в этом опросе ведет на сайт КПРФ, где впоследствии уточняется, что были проанализированы опросы в социальной сети ВКонтакте.
Коммунисты дезинформируют пользователей социальных сетей, что это «самые заметные опросы». Но в этом самом списке на ВКонтакте ссылок итого меньше половины. Остальные ссылки – недавно зарегистрированные сайты на которых существует непрозрачная система голосования и сами опросы далеки от «самых заметных». Кроме того, удалось заметить, по случайному совпадению, что почти все они принадлежат поклонникам кандидата в президенты от КПРФ.
Вместе с тем, мы решили проверить опросы в социальной сети ВКонтакте. Но и там, по счастливому стечению обстоятельств, лидером оказался Грудинин. Поскольку мы предположили, что это накрутки голосов, то сделаны они настолько примитивно, что видны на графиках. Как пример, резкие вбросы превращаются в прямые линии роста голосов.
Кстати говоря, в начале февраля была довольно интересная история, когда «медиаменеджеры» из предвыборного штаба Грудинина, который возглавляет Геннадий Зюганов, купили 90 пабликов во ВКонтакте, и разом переименовали их в группы поддержки за своего кандидата. Был автосервис — стала «команда Грудинина».
Разумеется, модераторы ВКонтакте отправили их в бан. А в YouTube сейчас вообще невозможно зайти: половина топ-видео занимают ролики за Павла Грудинина, а вторая половина – против него. Кстати говоря, все они накрученные на просмотрах и везде присутствуют комментарии такие плана:
В заключении хотелось бы сказать следующее. Возможно, наше расследование вас не убедит, но доказательства на лицо, как говорится. Мы искренне надеемся, что это безнравственное и безумное вливание бюджета кампании в попытку продвинуть своего кандидата именно таким образом, как правило, успехом не заканчиваются.
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