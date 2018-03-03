Сергей Бабурин рассказал о посещении Патриархом Кириллом Болгарии
2-4 марта 2018 года состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла в Болгарскую Православную Церковь, приуроченный к празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. Сергей Николаевич Бабурин считает, что именно «православное движение должно заложить будущее единство Европы».
С прискорбием Сергей Николаевич отметил незнание и переписывание болгарских учебников истории. Так, было в одном из учебников было заявлено, что Болгарию от турецких захватчиков освободили финны, что в корне неверно с исторической точки зрения. И именно в сближении славянских народов через церковь, через веру Бабурин С.Н. видит возможность возрождения исторической справедливости. По словам кандидата в Президенты РФ, «историю менять нельзя». Можно дойти до того, что Болгарию от турок 140 лет назад освободил Европейский Союз, создание которого началось в конце 50-х годов ХХ века.
Поэтому важнейшим мероприятием на данном этапе является возрождение духовности и единства славянских народов.
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