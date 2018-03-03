Сергей Бабурин провел пресс-конференцию по поездке в Болгарию
Сегодняшняя пресс-конференция кандидата в Президенты РФ Сергея Николаевича Бабурина была посвящена празднованию 140-летия освобождения Болгарии от Османского ига. Основные торжества прошли на перевале Шипка, где наши войска одержали одну из самых громких побед. В праздничных мероприятиях вместе с болгарским лидером Руменом Радевым принимает участие и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе пресс-конференции Сергей Николаевич с сожалением отметил отсутствие на мероприятии представителей российского правительства. В свою очередь, Сергей Николаевич в связи с этим фактом отметил, что свою задачу видит «в сближении и … преумножении друзей».
Он считает, что необходимо через Болгарию вести сближение России со странами Европейского Союза. По мнению кандидата в Президенты РФ, славянский вектор внешней политики России является важнейшим стратегическим направлением внешней политики нашей страны.
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