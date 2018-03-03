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Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии

Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии

Политика
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Сегодня, 12:10
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Сегодня на прессконференции по итогам визита в Болгарию по случаю 140 летия освобождения страны от турецкого владычества кандидат на пост президента Сергей Бабурин потребовал отзыва из посольства РФ советника- посланника Михаила Бариловича, который появился на торжественных мероприях в нетрезвом виде, чем вызвал негативную реакцию общественности. 
По мнению Сергея Бабурина, российские дипломаты не имет права так компрометировать страну.

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