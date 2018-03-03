Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии Политика // Сегодня, 12:10 // 0

Сегодня на прессконференции по итогам визита в Болгарию по случаю 140 летия освобождения страны от турецкого владычества кандидат на пост президента Сергей Бабурин потребовал отзыва из посольства РФ советника- посланника Михаила Бариловича, который появился на торжественных мероприях в нетрезвом виде, чем вызвал негативную реакцию общественности.

По мнению Сергея Бабурина, российские дипломаты не имет права так компрометировать страну.