Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю Политика // Сегодня, 11:24 // 0

В Болгарии, как и в других странах ЕС переписывают историю. Об этом заявил после визита в Болгарию кандидат в президенты России Сергей Бабурин. "Даже затронута история освобождения Болгарии. Теперь дается версия, что это делали финны, латыши и другие народы на тот момент даже не призывавшиеся в армию. Это историческая фальсификация. Болгарию освобождал русский солдат и это факт", подчеркнул Сергей Бабурин.