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Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю

Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю

Политика
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Сегодня, 11:24
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В Болгарии, как и в других странах ЕС переписывают историю. Об этом заявил после визита в Болгарию кандидат в президенты России Сергей Бабурин. "Даже затронута история освобождения Болгарии. Теперь дается версия, что это делали финны, латыши и другие народы на тот момент даже не призывавшиеся в армию. Это историческая фальсификация. Болгарию освобождал русский солдат и это факт", подчеркнул Сергей Бабурин.

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