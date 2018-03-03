Лоретта Донцу: кандидаты в президенты говорят о социальных лифтах и проблемах молодежи Политика // Сегодня, 09:53 // 0

ИА"ТИРАС", публикует статью журналиста Лоретты Донцу на тему президентских политических дебатов:

05.03.2018 состоялась очередная теле-встреча кандидатов в президенты РФ.

Дебаты были посвящены рассмотрению вопросов об образовании, молодежной политике, развитию человеческого капитала и созданию социальных лифтов.

Формат проведения был немного изменён, поскольку выбранный программой "кандидат дня", Павел Грудинин (партия КПРФ) отсутствовал. В связи с этим каждому участнику эфира( избираемым и их представительным лицам) было представлено по 4 минуты свободного выступления.



Открыл дебаты Дмитрий Юрьевич Соин, доверенное лицо Сергея Бабурина (партия "РОС") предвыборным заявлением, в котором

обращаясь к избирателям призывает голосовать за достойнейшего из избирателей:"Быть первым всегда тяжело, но русский выбор не боится трудностей, их же не боится Сергей Бабурин. Голосуйте за № 1, голосуйте за Сергея Бабурина!"

После чего, разумно используя оставшееся время, Дмитрий Юрьевич задал участникам эфира ряд вопросов. Один из них направлен к представителю Павла Николаевича Грудинина:" Мы все понимаем, что образование молодёжи не поднять без возвращения из офшоров многомиллиардных состояний. Готов ли Павел Грудинин вернуть из офшора деньги, которые принадлежат его агрохолдингу?"

В ответ на что представитель Павла Грудинина обвинил Бабурина в намеренном выдвижении своей кандидатуры на выборы, поскольку его фамилия начинается на" Б", и следовательно он заранее знал, что в избирательном бюллетене займёт первое место, вместо Грудинина, чья фамилия идёт сразу же после Сергея Николаевича.



Дмитрий Соин заострил внимание на заниженной зарплате воспитателей и преподавателей. Сказал, что их доход минимальный, хотя именно они вносят значительный вклад в сферу образования нашей страны. Проблему социальных лифтов нужно решать конкурсным замещением мест в государственном аппарате. Именно по конкурсной основе молодые люди должны занимать вакантные места. "Конкурсная независимая основа - независимая основа социального роста для молодёжи! "

Также Дмитрий Юрьевич отметил, что в России следует придать особое значение возражению духовности и нравственности русского народа!



Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, вместо ответа на обращение Дмитрия Юрьевича, как обычно, начал обвинять остальных оппонентов в тусовке, показательности своих выступлений и специальном привлечении внимания к своей кандидатуре. Чего ещё Следовало ожидать от Владимира Вольфовича? В каждом своём выступлении он лишь расхваливает себя, партию ЛДПР, ссылается на прошлые достижения и призывает голосовать за 3 номер в избирательном бюллетене. На поставленную тему конкретных ответов дано не было. Ксения Собчак была обвинена за поддержку и скрытую агитацию действующего Президента РФ и самовыжвиженца Владимира Владимировича Путина.



Доверенное лицо Ксении я Анатольевны Собчак затронул тему об обращении нынешнего Президента к Федеральному Собранию. По её мнению, запугивание стран Запада ракетами не может привести ни к чему хорошему. Также она добавила, что власть в лице Путина назначает на важные руководящие государственные посты людей "по блату". Пример - то т же губернатор Тульской области, Алексей Дюмин, который являлся охранником самого В. В. Путина.



Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, как всегда, ничего по делу не говорит: лишь повторно обвиняет Грудинина, точно также, как сделал это представитель Сергея Бабурина Дмитрий Соин, в хранении денег в офшорах и в торговле землёй "колхоза" имени Ленина. Закончил свою речь обычной, заезжанной и отредактированной фразой " Есть единственный кандидат коммунист Максим Сурайкин! Поэтому голосуйте, поддержите меня 18 марта и мы вернём социализм!" /"Голосуйте за меня и за 10 сталинских ударов!" "



" А что Титов? "

Вся речь доверенного лица Титова сводилась к тому, что нужно поднимать экономику страны и гражданамм России зарабатывать деньги. Ничего нового.



Сам Явлинский (партия "Яблоко" ) явился на программу с опозданием, в результате чего не смог выступить на первой части дебатов, а именно сказать вступительной слово.



Дебаты будут проводиться на федеральных телеканала вплоть до 15 марта, после чего объявляется "агитационные молчание" на протяжении одних суток. День тишины начинается 18 марта в день выборов и предшествующие ему сутки.