В Болгарии открыли памятник русским солдатам и казакам Политика // Вчера, 13:19 // 150

По информации ИА"ТИРАС", 4 марта в Болгарии был открыт памятник русским солдатам и казакам, освобождавшим Софию. В мероприятии принял участие, кандидат на пост президента России Сергей Бабурин и делегация казачества. Напомним, что господин Бабурин является авторитетным политиком, отстаивающим идею "Русского мира" и братства Славянских народов. В Болгарию он прибыл по случаю освобождения этой страны от турецкого владычества.