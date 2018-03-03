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В Болгарии открыли памятник русским солдатам и казакам

В Болгарии открыли памятник русским солдатам и казакам

Политика
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Вчера, 13:19
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По информации ИА"ТИРАС", 4 марта в Болгарии был открыт памятник русским солдатам и казакам, освобождавшим Софию. В мероприятии принял участие, кандидат на пост президента России Сергей Бабурин и делегация казачества. Напомним, что господин Бабурин является авторитетным политиком, отстаивающим идею "Русского мира" и братства Славянских народов. В Болгарию он прибыл по случаю освобождения этой страны от турецкого владычества. 

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