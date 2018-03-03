Политические дебаты у Соловьева превратилось в шоу клоунов Политика // Вчера, 14:24 // 45

Глава молодежного штаба Сергея Бабурина, Валентин Соин заявил о том, что теледебаты кандидатов в президенты России превратились в цирк! По его словам, стоит ли устраивать подобные мероприятия, где собираются все кандидаты в предвыборной гонке на пост главы РФ, если дебаты превращаются в клоунаду, шоу и теле-сериал? Зачем попусту тратить время политических деятелей, если на каждого выделяется всего 6 минут его речи за всю программу? Ведь целью данного эфира являлась дискуссия оппонентов между собой, выражение своей точки зрения и оспаривании другой, представление программы президентской кампании, идеологии и планов на будущее успешное развитие Российской Федерации. А что в итоге мы получили? Ссоры, скандалы, ругательства и оскорбления в адрес почти каждого участника.

Ксения Анатольевна выделилась особенно. Тот всеми обсуждаемый момент во время дебатов, когда Собчак выплеснула стакан воды на вышедшего из-под контроля Жириновского. С одной стороны Ксения Собчак молодец в этом плане, ведь лидера партии ЛДПР уже нужно было поставить на место за свое хамское и оскорбительное поведение, но и импульсивный поступок женщины не смог его остановить. В общем, эфир был похож на ток-шоу с интригами,фразами и действиями, которые издавна столь увлекают зрителей. А что еще ожидают избиратели увидеть на подобного рода программе? Явно, не политическую встречу кандидатов, которые обсуждают значимые и особо важные вопросы, требующие скорейшего поиска решений и реализации для нашей великой державы. А возможно и то, что Ксения Анатольевна и Владимир Вольфович находятся в тайном сговоре или скрытой борьбе за привлечение внимания к своей личности. Война за популярность, высокую степень обсуждаемости, но ради чего? Зачем нам такие "президенты", которые не умеют придерживаться элементарной политической этики и нацелены оклеветать своих соперников, тем самым, позоря и свое имя? К чему все это шоу, ведь смотря на таких скандальных политических деятелей, хочется их пожалеть за проявление несдержанности, яркой импульсивности, истеризма и заабсурдность их хода мыслей.

Все знают, что К. А. Собчак любит внимание, а ещё более, быть единственной представительницей женского пола среди мужчин. Со взрывным характером, с особой любовью в создании интриг и личном участии в них, что преследует этот кандидат? Думаю, забавы ради, она принимает в этом всем участие и хочет, создав вокруг себя атмосферу "Дома 2" , побывать в роли главной героини.

Внимание-внимание, насколько оно значимо дляженского пола, но, к сожалению, Ксения выбрала для этого совершенно не ту площадку. Пора покинуть "политический небосвод", предназначенный для взрослых дядечек, и вернуться, если не снова в телеведущие "Дома 2", так в подходящую для её актёрского таланта сферу шоу-бизнеса.



Признайтесь, Ксения, что в Ваших мечтах вовсе нет цели правления судьбами нашего многонационального народа, а ярко даёт о себе знать Ваше стремление быть в центре внимания и обсуждений. Вы жаждете управлять жизнью людей, писать для них сюжеты и сценарии, чтобы у Вас был свой собственный мир марионеток. Ведь так увлекательно тянуть за эти ниточки и смотреть на последствия...

Жириновский же, чувствуя ущемленность своих прав на звание самого скандального и буйного современного политика РФ, пытается удержать свой статус. Терять образ "сумасшедшего гения”, который так явно просматривается в каждом его выступлении, обидно. Ведь сколько стараний, времени и раздумий было приложено для достижения данной цели.



Все мы понимаем, что публичная политика строится на продуманном сценарии выступлений и взаимодействии внутри, но

пора сказать "нет" спектаклям, пора серьёзно задуматься о всё усугубляющемся положении России! Какие могут быть скандалы, отнимающие то драгоценное время, которое может быть использовано во благо Родины? Время - тот бесценный ресурс, который не должен уходить впустую!



Начался весь этот бунт с выступления Павла Николаевича Грудинина, который в отведённое для его речи время высказал полное недовольство в концепции проведения данного эфира. По словам кандидата, руководству телеканала было направлено письмо с просьбой "сделать всё по-другому", но данное обращение было проигнорировано. Претензии были направлены не к ведущему программу, а к вышестоящим людям, хотя и сам ведущий подливал масло в огонь своей манерой общения с участниками: "Господин Сурайкин!" - воскликнул в повышенном тоне Соловьев. Разве так подобает вести себя главному медийному лицу программы политической направленности?



После, сплотившись идеей, кандидаты устрили совместный бунт, заявив, что такого формата дебаты совершенно для них не подходят... Конечно, после всех обличениях в грехах, лучше всего переложить ответственность за совершенное на других...



ЦИК прокомментировал, что термин "дебаты" в избирательном законодательстве напрочь отсутствует, но есть понятие "совместные агитационные мероприятия", предложенный вариант которого вовсе не нарушает требований его проведения.



Стоит заметить, что на подобного рода встрече есть возможность повысить рейтинг выбора своей кандидатуры в Президенты РФ. Ведь на сегодняшний день всего лишь у трех участников предвыборной гонки наибольший процент голосов. А как по-другому привлечь людей, как не отличной возможностью в провокации своих соперников?



Даже у Павла Грудинина после очередных дебатов сдали нервы и не выдержав напора соперников, он поспешил покинуть эфир.



Обращаясь к личности, Сергея Николаевича Бабурина, который явился причиной конфликта Собчак и Жириновского, вообще по своему типу не подходит для подобного рода программ. Ведь это единственный кандидат, который пропагандирует честность, прозрачность, справедливость, спокойствие, патриотизм и одновременно строгость в исполнении государственного управления и самого устройства государственного аппарата. Кроме того, Сергей Николаевич уже должен быть удостоен чести, ведь он ветеран афганской войны, что сразу даёт представление о его характере и воспитании. Тем более сам Бабурин заявляет, что не стремится занять место Владимира Владимировича Путина, но на данный момент Президентская площадка - лучшее место для выдвижения каких- либо идей, где открывается возможность сплотить наш многонациональный народ, чтобы достичь поставленных целей сообща.

Мобилизовав электорат как красных, так и белых патриотов, мы сможем продуктивнее учитывать его интересы и предпочтениях…

Здесь не будет идти речь о предвыборной программе какого-либо кандидата, я лишь хочу выразить свое почтение и восхищение этим великим человеком. Меня умиляет момент эфира, когда С. Н. Бабурин, будучи человеком крайне воспитанным, тактичным и религиозным, пытается успокоить свою противоположность, В. В. Жириновского, словами :" Владимир Вольфович, не материтесь!". И как ловко, буквально за 20 секунд оставшегося времени, которое было так бессовестно украдено у кандидата, Сергею Николаевичу удалось донести свое обращение до слушателей и достойно закончить свою речь! Это не смогло оставить никого равнодушным и растопило сердца даже самых суровых и принципиальных избирателей.



Но возвращаясь к теме данного разговора, что мы все же имеем по итогу ?

В сегодняшней политической гонке принимают участие люди, представляющие интересы совершенно разных граждан нашей страны, с отличной друг от друга идеологией. Но почти ни один из кандидатов не предстаёт перед нами с предложениями чего-то совершенно нового, индивидуального, а лишь заимствует пункты программы у соседнего оппонента, выдавая их за свои.

Прошедшие дебаты показали избирателям всё внутреннее составляющее кандидатов на пост главы РФ: как они реагируют на стрессовую ситуацию, как себя впоследствии ведут и что говорят- именно эти критерии позволяют сделать нам с вами вывод о стрессоустойчивости и гуманности того или иного лидера.

Такичто же в итоге мы можем сказать, исходя из всего вышеизложенного ? На данный момент на президентских выборах ведут борьбу либо стрессоустойчивые, но агрессивные и импульсивные личности; либо решительные, но неспособные достойно выдержать натиск извне; либо мудрые, спокойные и контролирующие себя политики, которые предпочитают оставаться в стороне и не вмешиваться в конфликт; либо те, кто вообще решает не принимать участия в дебатах подобной формы проведения; либо пассивно участвующие в возникающих конфликтах; либо " а что Титов?”.

Вечерний эфир должен был помочь нам разобраться, какой путь дальнейшего развития следует выбрать России, чтобы вернуть статус Великой, Процветающей и Могущественной Державы. Но, к сожалению, по ряду теперь известных и нам причин, этого не произошло...

