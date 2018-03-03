Сергей Бабурин встретился с главой Болгарии Руменом Радевым Политика // Сегодня, 12:08 // 0

По информации ИА "ТИРАС", лидер Российского Общенародного Союза, кандидат на пост президента РФ Сергей Бабурин, в ходе визита в Болгарию встретился с главой этой страны Руменом Радевым. В короткой беседе, были обсуждены перспективы восстановления единого славянского пространства основанного на общей истории, духовности и традиции. Напомним, что ранее, когда Румен Радев был еще кандидатом на пост президента Болгарии Сергей Бабурин встречался с ним и личное знакомство развивается с того периода.

Следует отметить, что господин Бабурин заметная фигура в славянофильском движении. Он является президентом Международной славянской академии, возглавляет Международный славянский совет и делает все возможное для продвижения русской идеи далеко за пределы Российской Федерации.