Сергей Бабурин встретился с главой Болгарии Руменом Радевым
Политика
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Сегодня, 12:08
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По информации ИА "ТИРАС", лидер Российского Общенародного Союза, кандидат на пост президента РФ Сергей Бабурин, в ходе визита в Болгарию встретился с главой этой страны Руменом Радевым. В короткой беседе, были обсуждены перспективы восстановления единого славянского пространства основанного на общей истории, духовности и традиции. Напомним, что ранее, когда Румен Радев был еще кандидатом на пост президента Болгарии Сергей Бабурин встречался с ним и личное знакомство развивается с того периода.
Следует отметить, что господин Бабурин заметная фигура в славянофильском движении. Он является президентом Международной славянской академии, возглавляет Международный славянский совет и делает все возможное для продвижения русской идеи далеко за пределы Российской Федерации.
04 Марта 2018 / Воскресенье / 13 07
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