Сергей Бабурин: как покончить с судебным произволом в России? Политика // Вчера, 15:42 // 75

ИА"ТИРАС", публикует статью журналиста Кирилла Вайлунова, которая затрагивает тему судебного произвола в России и как с ней предлагает бороться кандидат в президенты России Сергей Бабурин:

22 февраля состоялась пресс-конференция Сергея Бабурина – кандидата на пост Президенты России от политической партии «Российский общенародный союз». На мероприятии был представлен свежий номер «Российской газеты», который наглядно демонстрирует тезисы избирательной кампании Сергея Бабурина.

Кандидат на пост Президента РФ начал пресс-конференцию с актуальных вопросов для общества в целом и каждого гражданина в отдельности: «Где бы мне не приходилось бывать – в Сибири или в Центральной России, или на Северо-Западе – я всегда сталкиваюсь с острыми проблемами простого человека». По мнению Сергея Бабурина, в России сложилось ситуация, когда пребывание в следственном изоляторе превращается в насильственное мучение над личностью. Учреждение, которое обеспечивает изоляцию подследственных и подсудимых, ожидающих решения суда не может становится местом морального и физического подавления граждан. «Когда вина не доказана судом или, тем более, в дальнейшем становится оправданной, человек может сидеть месяцами, годами в СИЗО. Это недопустимо!» – решительно прокомментировал Сергей Бабурин. Необходимо законодательными способами обеспечить качественное и честное проведение следствия и пресечь попытки фальсификации уголовных дел. «Олигарху – можно все! Даже в самом вопиющем случае его с легкостью могут отпустить под домашний арест или подписку о невыезде. А что делать простому человеку, у которого нет возможности привлечь влиятельных людей и СМИ?» - задал риторический вопрос Сергей Бабурин.

Кандидат на пост Президента РФ уверенно заявил: «Я добьюсь, что уполномоченные по правам человека смогут на законной основе останавливать произвол. А те, кто чинят беззаконие в нашей стране, разрушают не только законодательные, но и моральные нормы в обществе – понесут серьезную ответственность!» Сергей Бабурин особо отметил, что необходимо бороться со взяточничеством, наказывая судей, которые покрывают коррупционеров.

Кандидат на пост Президента РФ выступил с конкретными предложениями о прекращении беззакония следователей на этапе предварительного расследования и о создании достойных условий содержания людей, находящихся под следствием. Сергей Бабурин считает своим долгом отправить открытое письмо депутатом Государственной Думы со своими предложениями. Он выразил надежду, что Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин примет во внимание этот документ.