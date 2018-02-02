Сергей Бабурин сформировал молодежный штаб Политика // Сегодня, 10:13 // 0

ИА"ТИРАС", публикует статью журналиста Лоретты Донцу, на тему создания кандидатом в президенты Сергеем Бабуриным молодежного избирательного штаба:

26.02.2018 г. Состоялась пресс-конференция, посвящённая знакомству сдействующим молодежным избирательным штабом Сергея Николаевича Бабурина. СМИ было представлено полное руководство единственного за всю историю России молодежного штаба. Открыл данное мероприятие непосредственно сам Сергей Николаевич. В своей вступительной речи он озвучил идею о создании молодежного крыла, которому будет предоставлена возможность всестороннего саморазвития как в сфере политики, так и вне её пределов, и где её участники смогут получить бесценный опыт, который несомненно они смогут использовать в будущем.

После чего С. Н. Бабурин познакомил аудиторию слушателей с самим молодежным штабом, который непосредственно занимается коммуникацией с журналистами, работой с масс-медиа, ведением социальный сетей, написанием новостных блогов, статей и их публикацией.

Подробнее о молодёжном избирательном штабе кандидата в президенты РФ 2018г. Рассказал Соин Валентин Дмитриевич и его коллега, Вайнман Никита Константинович.

Содержание прозвучавших речей размещено ниже:

« Уважаемые дамы и господа, коллеги, мы все собрались здесь не просто так! Сегодняшним днем мы презентует молодёжный штаб, который направлен на поддержку нынешнего кандидата в президенты РФ 2018 года Сергея Николаевича Бабурина. Ранее им была выдвинута идея о создании всероссийского молодежного движения, которое было бы направлено на политическое и общественное развитие граждан нашей страны. Сейчас у нас появилась возможность реализовать эту задумку на практике!

Поэтому, мы, студенты различных вузов, являясь сторонниками Сергея Николаевича, решили совместить все свои силы и создать молодежный штаб в поддержку кандидата,

Чтобы объединить под своими знамёнами талантливую, амбициозную, целеустремлённую и активную молодежь вместе и дать возможность каждому реализовать себя в том, направлении, в котором он, по его мнению, силен или же просто хочет развить в себе какие-либо определённые навыки, приобрести драгоценный опыт, проявить свою гражданскую инициативу и быть, тем самым, полезным для всего общества.

Наше молодёжное движение создано юными, активными, амбициозными, творческими, умными ребятами, которые заинтересованы во всестороннем саморазвитии, увлекаются политикой, волонтёрской деятельностью, которые не любят сидеть сложа руки и просто наблюдать за повседневным бытием, а любят действовать и открывать для себя что-то новое, изучать новые сферы деятельности, заинтересованы в общественных коммуникациях и стремятся изменить этот мир к лучшему!

Наша, пока ещё, небольшая команда работает над созданием новой образовательной платформы, предназначенной для активных и целеустремлённый граждан нашей великой страны! Мы предоставляем возможность абсолютно каждому примкнуть в наши ряды и работать над развитием политического образования молодёжи. Ведь всем нам известно, что нынешнее политическое образование граждан оставляет желать лучшего и требует незамедлительного решения для дальнейшего благополучного и процветающей развития Российской Федерации.

Сегодня часть из них не признает политику и не принимает активного участия в жизни страны, а другая – является лишь одноразовыми волонтёрами, которые используются как бесплатная рабочая сила для организации каких-либо мероприятий без возможности дальнейшего развития.

Мы же хотим дать шанс каждому найти себя и реализовать в нужном направлении с дальнейшими перспективами на будущее и вознаграждением проделанного труда!

Именно в нашей организации вы сможете получить достойное политическое, а также всесторонне образование; сможете найти себе деятельность по своим же интересам, возглавить одно из направлений штаба и развивать его дальше уже совместными усилиями.

Также Европейский университет JUSTO предоставит возможность пройти различные курсы, которые не могут не заинтересовать, начиная от «политтехнологии», маркетинга, заканчивая юриспруденцией. Вы сможете не только расширить уже имеющиеся знания, но и начать погружаться в науки с нуля.

• К примеру, Программа обучения «политтехнологий» будет курировать опытнейшим и достаточно известным политическим деятелем Дмитрием Юрьевичем Соиным, который введёт вас в курс дела, даст соответствующую теорию для понимания происходящих политических процессов в мире, научит разбираться во всех тонкостях самой политики и после чего поможет отработать полученные навыки уже на практике.

Здесь вы найдёте для себя тот круг лиц, который всегда будет готов поддержать абсолютно любую вашу идею, которая непременно будет реализована. Ведь плохих идей не бывает, бывают только неумело сформулированные мысли!»

Также стоит добавить, что организаторы движения призывают все избирательные штабы к организации молодёжных флэш-мобов, образовательных и другого рода встреч, чтобы задействовать как можно большее количество молодых активистов в предвыборной гонке и, в целом, активизировать их участие в политической жизни общества.»

Вернёмся к пунктам молодежной программы Сергея Николаевича, которые не были озвучены на данной встрече, в связи с ограниченностью располагаемого времени. Но мы предоставляем возможность читателям данной статьи ознакомиться с этой информацией:

1. Социальные лифты. Молодежь должна иметь перспективы роста. Для этого чиновничьи должности должны заниматься по конкурсу. Пора покончить с ситуацией когда родственные связи и деньги зачастую определяют судьбу молодого человека. Откроем дорогу талантливой и трудолюбивой молодежи из всех социальных слоев!

2. Будем стимулировать создание семей. Вступающие первый раз в брак молодые люди должны получать государственную субсидию на обустройство семьи.

3. Программа «жилье для молодежи». Государство должно субсидировать приобретение молодыми людьми первого жилья.

4. Программа «Здоровая молодежь». Бесплатный доступ в муниципальные спортивные комплексы. Специальные финансируемые государством курсы о здоровом образе жизни.

5. Программа « Свое дело!». Каждый предприимчивый молодой человек должен иметь возможность презентовать свой ббизнес-план, и в случае его успешной защиты получить государственную субсидию на открытие своего дела.

6. Программа «многодетная семья». Активное стимулирование деторождения.

По завершении всех выступлений спикеров и после того, как СМИ покинули штаб, кандидат лично провел совещание с молодыми специалистами, обозначив направления их дальнейшей деятельности до завершения существования самой предвыборной кампании 18 марта 2018 года