Сергей Бабурин о социальной справедливость в России: где она? Политика // Сегодня, 13:54 // 47

ИА"ТИРАС", публикует мнение журналиста Кирилла Вайлунова о выступлении кандидата в президенты Сергея Николаевича Бабурина на лекции в МГУ:

Генеральной Ассамблеей ООН 20 февраля был объявлен «Всемирным днем социальной справедливости». В преддверии этой даты, 19 февраля по сложившейся традиции в Московском гуманитарном университете состоялась Международная научно-практическая конференция.

Как известно, кандидат в президенты России Сергей Бабурин имеет огромные достижения и заслуги не только в политике, но и в системе российского образования. Сергей Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ИСПИ РАН, профессор Московского университета им. С.Ю.Витте, Президент Ассоциации юридических вузов, Президент Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Он выступил с темой доклада «Современное общество между несправедливым законом и справедливым беззаконием».

Сергей Бабурин прокомментировал сложившуюся ситуацию в государстве о действительном наличии в ней и законодательства, и законности. «Но где справедливость?» – ключевой вопрос доклада Сергея Николаевича. Социальная справедливость, по мнению кандидата на пост Президента РФ, не должна быть мечтой десятков, миллионов россиян, она должна воплощаться в правовых актах, в нашей обыденной жизни и повседневности. Сергей Николаевич особенно выделил: «Справедливость – это когда в тяжелой экономической ситуации – плохо всем, а в стабильно-хорошей экономической ситуации – хорошо тоже всем!»

Также в ходе научно-практической конференции Сергей Николаевич Бабурин затронул тему русской морали и нравственности. Он высказал мысль о том, что выбор жизни, на самом деле, прост: главное – любить детей, беречь семью, защищать от врагов Родину, хранить чистоту своей души. «Русский мир формировался в борьбе именно за эти подходы, опираясь на православное миросозерцание» – прокомментировал Сергей Бабурин. Кандидат в президенты также отметил значимость состоявшегося мероприятия в Московском гуманитарном университете, выразил надежду на то, что традиция проведения конференций никогда не исчезнет.