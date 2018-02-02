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Сергей Бабурин призвал русский народ читать книги

Сергей Бабурин призвал русский народ читать книги

Политика
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Сегодня, 22:48
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ИА"ТИАС", публикует мнение, молодого политика Лоретты Донцу об отношении кандидата в президенты России Сергея Бабурина к книгам и образованию:
"Как сильно Вы любите книги? А какой книжный магазин Вы предпочитаете для совершения подобных покупок? Сегодня Сергей Николаевич Бабурин посетил Дом книги на Ленинском Проспекте, где  пообщался с покупателями. Так же ему удалось  обсудить общие литературные интересы с посетителями книжках отделов и рассказать о значимости  культурного образования на фоне массовой популяции гаджетов среди молодежи. Особенно следует упомянуть, что по словам Сергея Николаевича, для русского общества умение думать - часть национального характера!  Все-таки литература помогает формировать определённое индивидуальное мировоззрения личности, влияет на сознание людей , развивает интеллект, фантазию и самое главное- наполняет наш внутренний мир, тем самым, у человека появляется возможность становиться краше не только снаружи, но и духовно. Нет ничего прекрасней, чем полнота и разнообразия нашего внутреннего мира. Книги передают знания и опыт из поколения в поколения, отражают культурное наследие стран и народов мира, поэтому их нужно держать не на полках, а в руках; не любоваться ими, а изучать!"

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