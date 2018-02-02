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Сергей Бабурин разоблачил либералов на радио Эхо Москвы

Сергей Бабурин разоблачил либералов на радио Эхо Москвы

Политика
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Сегодня, 15:04
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12 февраля, в прямом эфире радио "Эхо Москвы", кандидат в президенты России Сергей Николаевич Бабурин подверг либеральный курс в экономике, социальной сфере и политике. Он отметил, что заложенные Ельциным - Гайдаром разрушительные парадигмы угрожают стране разрушением, а народу уничтожением.
 
Либерализм и западничество - это зло. Его надо искоренить в России. Наш путь - традиции, духовность, православие, культура и социально-ориентированное общество.

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