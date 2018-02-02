Сергей Бабурин разоблачил либералов на радио Эхо Москвы Политика // Сегодня, 15:04 // 0

12 февраля, в прямом эфире радио "Эхо Москвы", кандидат в президенты России Сергей Николаевич Бабурин подверг либеральный курс в экономике, социальной сфере и политике. Он отметил, что заложенные Ельциным - Гайдаром разрушительные парадигмы угрожают стране разрушением, а народу уничтожением.

Либерализм и западничество - это зло. Его надо искоренить в России. Наш путь - традиции, духовность, православие, культура и социально-ориентированное общество.



