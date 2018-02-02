/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сергей Бабурин рассказал студентам о политических процессах в стране

Сергей Бабурин рассказал студентам о политических процессах в стране

Политика
//
Сегодня, 14:52
//
0
 
По информации ИА"ТИРАС", 09.02.2018 года прошла открытая лекция кандидата в Президенты РФ Сергея Николаевича Бабурина для молодёжи в Европейском институте JUSTO, в ходе которой были освещены исторические события конца 80-х начала 90-х годов, озвучены воспоминания самого Сергея Николаевича о периоде, затронувшим всю страну.
 
По словам молодежного аналитика Лоретты Донцу: "Сергей Николаевич Бабурин рассказал студентам о последствиях издания президентом Ельциным указа № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Также С.Н. Бабурин поделился тем, как трудно было сделать правильный выбор и остаться несломленным в момент осады здания Верховного Совета, поведал аудитории все детали тех страшных событий!
Студенты задали Сергею Николаевичу интересующие их вопросы и получили полные и развёрнутые ответы, что помогло сформировать более точное представление о самом политике и о предвыборной программе кандидата.
Следовало ожидать, что все сформировавшиеся в ходе выступления вопросы не были озвучены, ввиду нехватки времени, даже после самого мероприятия, где лично можно было побеседовать с кандидатом в президенты России, поэтому в ближайшее время состоится подобная встреча". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России
22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России
Сергей Бабурин собрал почти сто тысяч подписей в свою поддержку
Сергей Бабурин собрал почти сто тысяч подписей в свою поддержку
ЦИК засчитал подписи Сергея Бабурина
ЦИК засчитал подписи Сергея Бабурина
comments powered by HyperComments
10 Февраля 2018 / Суббота / 22 42
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru