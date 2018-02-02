Сергей Бабурин рассказал студентам о политических процессах в стране Политика // Сегодня, 14:52 // 0

По информации ИА"ТИРАС", 09.02.2018 года прошла открытая лекция кандидата в Президенты РФ Сергея Николаевича Бабурина для молодёжи в Европейском институте JUSTO, в ходе которой были освещены исторические события конца 80-х начала 90-х годов, озвучены воспоминания самого Сергея Николаевича о периоде, затронувшим всю страну.

По словам молодежного аналитика Лоретты Донцу: "Сергей Николаевич Бабурин рассказал студентам о последствиях издания президентом Ельциным указа № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Также С.Н. Бабурин поделился тем, как трудно было сделать правильный выбор и остаться несломленным в момент осады здания Верховного Совета, поведал аудитории все детали тех страшных событий!

Студенты задали Сергею Николаевичу интересующие их вопросы и получили полные и развёрнутые ответы, что помогло сформировать более точное представление о самом политике и о предвыборной программе кандидата.Следовало ожидать, что все сформировавшиеся в ходе выступления вопросы не были озвучены, ввиду нехватки времени, даже после самого мероприятия, где лично можно было побеседовать с кандидатом в президенты России, поэтому в ближайшее время состоится подобная встреча".