Лоретта Донцу: Сергей Бабурин - кандидат от народа Политика // Вчера, 21:59 // 102

По мнению молодежного аналитика Лоретты Донцу, предстоящие выборы могут принести не мало сюрпризов. Из всех кандидатов стоит выделить ключевую фигуру Сергея Бабурина:

"За мной нет олигархов, администрации Президента или прикормленной властью политической партии..." (слова Сергея Николаевича Бабурина)

Вы встречали когда-нибудь более душевного, доброго, патриотичного, принципиального, заземленного и близкого к народу политического деятеля, чем Сергей Николаевич? Кто, как не он, передвигается по Москве с помощью метро вместе с нами, обычными гражданами? Единство с народом, стремление разделять совместные проблемы и переживания-залог успеха!Именно С. Н. Бабурин, лидер общественно-политической партии "Российский Общенародный Союз" и ныне один из 8 кандидатов на пост Президента РФ, является приверженцем идеологии об отмене неолибералистического пути развития нашей экономики, об изменении политического участия граждан в делах государства, о выздоровлении духовно-нравственной культуры русского народа и возрождения значимости русской Православной церкви. Ведь по мнению политика, государственная власть, да и политическая идеология граждан должны основываться на вере. Именно те ценности, которые пропагандирует религия, делают нас ближе друг к другу, стимулируют к наилучшим изменениям благодаря совместному взаимодействию людей, воспитывают в нас внутреннюю свободу от зла, свободу нравственной выбора. Вера освобождает от оков эгоцентризма, уничтожает сугубо личные интересы человека во благо окружающих. Сергей Николаевич призывает построить гражданское общество, которое будет основано на конституировании всех духовных ценностей народа, путем разработки плана развития политического образования граждан, их осведомлённости в происходящих событиях и , вытекающего из вышеперечисленного, их активного политического участия: "только позиция, соединяющая национальные традиции, православную духовность и социалистическое представления о будущем, только она имеет перспективы в 21 веке. И только опираясь на интересы всех народов России, можно обеспечить, чтобы наша экономика стала нравственной".Наиболее важная задача для России в данный момент-политико-правовая. Необходимо воспитать русское национальное сознание людей, так как именно оно даёт отчёт в разграничении понятий добра и зла, законности и права, преступления и наказания за содеянное.Именно по этой причины безотлагательно требуется провести соответствующие меры по обшенациональному воспитанию и правовому образованию граждан, до безупречности развить данную систему и занести в Конституцию РФ соответствующе оформленные духовные ценности России: "пусть меняются президенты, но идеалы честной процветающей страны, благополучие простого человека, безопасной жизни- эти идеалы для нас незыблемы!"Таким образом, Сергей Николаевич Бабурин выступает за программу традиционных православных русских ценностей, за сильную и социально-ориентированную Россию, где главной ценностью выступает её многонациональный народ.Что касается самой личности политика, то буквально с ранних лет Сергей Николаевич Бабурин отличался разносторонностью интересов, был работоспособным мальчиком с желанием учиться и постигать новые знания. Именно эти черты, которые были заложены в него ещё в детстве, позволили стать кандидату лидером, за которым готовы идти многие, чтобы изменить нашу страну, возродить национальную духовность, единство и сплоченность всех народов. Ведь только совместными усилиями мы сможем сделать этот мир лучше!