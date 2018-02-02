Сергей Бабурин поблагодарил штабы за сбор подписей Политика // Сегодня, 11:29 // 0

6 февраля в избирательном штабе Сергея Бабурина состоялся брифинг в ходе, которого политик выразил благодарность региональным отделениям Российского общенародного Союза и штабам за активный и качественный сбор подписей в поддержку своей кандидатуры.

Сергей Бабурин отметил, что "Это позволило пройти этап проверки подписей и выйти на регистрацию. Данная заслуга принадлежит нашим активистам в субъектах Российской Федерации. Нашу работу мы продолжим опираясь на простых россиян, которые составляют костяк Российского общенародного Союза. Они ждут от нас конкретных действий по преодолению бедности. Они хотят справедливости и равенства. Мы сделаем все возможное для решения этих задач".