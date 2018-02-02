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Сергей Бабурин посетил торговый центр Гагаринский

Сергей Бабурин посетил торговый центр Гагаринский

Политика
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Сегодня, 13:54
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В рамках развивающейся избирательной компании лидер общероссийского народного союза, претендент на должность президента страны Сергей Николаевич Бабурин, посетил торговый центр Гагаринский. Цель визита была связана с изучением мнения москвичей относительно: цен, ассортимента и уровня обслуживания граждан в такого рода торговых центрах. Сергей Бабурин прошелся по торговым площадкам, заглянул в несколько бутиков, угостил журналистов кофе и кондитерскими изделиями. Затем, политик зашел на торговую площадку Ашана, где побеседовал с покупателями. Люди, легко и активно общались с Сергеем Николаевичем. Касаясь ассортимента продукции, претензий ни у кого не возникло. Однако многие жаловались на то, что их уровень жизни, не позволяет им полностью наполнять качественными продуктами свою потребительскую корзину. В заключительном интервью для федеральных каналов, Сергей Бабурин заявил о том, что развитие крупных сетей и торговых центров, несомненно является духом времени. Однако при этом необходимо развивать малый и средний бизнес. В Москве должны сохраняться магазины, в шаговой доступности от места жительствп горожан.

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