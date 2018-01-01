Сергей Бабурин объединит обедневшие слои русского общества Политика // Сегодня, 11:29 // 0

По мнению политического аналитика Дмитрия Соина, один из претендентов на президентский мандат, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин в состоянии объединить вокруг себя социально незащищенные слои русского социума. "Сегодня Сергей Бабурин транслирует на общество социально ориентированную, народную идеологию построенную на таких принципах, как справедливость и равенство. Это стержневые понятия для каждого русского человека воспитанного на принципах общинности и по сути социализма. Поэтому на флагах Сергея Бабурина написано "Настоящий русский!". При том, что в это вкладывается широкий смысл. русский - это каждый, кто признает культуру, историю, духовность и традиции России. Настоящий русский - это тот кто не на словах, а на деле является патриотом Родины".

Напомни, что Сергей Бабурин один из старейших и опытных политиков Российской Федерации. Он четырежды избирался в высший законодательный орган РФ.