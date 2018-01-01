Приднестровье под ударом: Украина и Молдова против Тирасполя
Политика
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Сегодня, 15:53
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Киев и Кишинев действуя в общей антироссийской упряжке объединили усилия против Приднестровья. Тирасполь остается последним оплотом российского влияния и поэтому вызывает серьезное раздражение и в Кишиневе и в Киеве. которые совместно атакуют ПМР. О том как это происходит и к чему приведет на площадке канала "АННА НЬЮС" рассуждают ведущая Светлана Руденко и ректор Европейского института, профессор Дмитрий Соин.
По мнению эксперта, ПМР находится в крайне тяжелом положении. На состоянии республики сказывается экономическая блокада и информационно-политическая изоляция. Выход в полной мобилизации всех ресурсов и курс на Россию. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
29 Января 2018 / Понедельник / 20 09
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