Приднестровье под ударом: Украина и Молдова против Тирасполя Политика // Сегодня, 15:53 // 0

Киев и Кишинев действуя в общей антироссийской упряжке объединили усилия против Приднестровья. Тирасполь остается последним оплотом российского влияния и поэтому вызывает серьезное раздражение и в Кишиневе и в Киеве. которые совместно атакуют ПМР. О том как это происходит и к чему приведет на площадке канала "АННА НЬЮС" рассуждают ведущая Светлана Руденко и ректор Европейского института, профессор Дмитрий Соин.

По мнению эксперта, ПМР находится в крайне тяжелом положении. На состоянии республики сказывается экономическая блокада и информационно-политическая изоляция. Выход в полной мобилизации всех ресурсов и курс на Россию. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:



