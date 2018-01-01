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Агитматериалы КПРФ и Павла Грудинина признаны незаконными

Агитматериалы КПРФ и Павла Грудинина признаны незаконными

Политика
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Сегодня, 10:55
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Сегодня на заседании ЦИК РФ была рассмотрена жалоба на действия кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Ее подали партия Коммунисты России и Российский общенародный Союз в лице Сергея Бабурина.

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26 Января 2018 / Пятница / 19 51
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