Агитматериалы КПРФ и Павла Грудинина признаны незаконными Политика // Сегодня, 10:55 // 0

Сегодня на заседании ЦИК РФ была рассмотрена жалоба на действия кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Ее подали партия Коммунисты России и Российский общенародный Союз в лице Сергея Бабурина.