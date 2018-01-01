Сергей Бабурин собрал почти сто тысяч подписей в свою поддержку Политика // Сегодня, 12:13 // 10

23 января в штабе Сергея Бабурина состоялся брифинг, в котором приняли участие сам политик, спикер кандидата и руководитель пресслужбы Дмитрий Соин, а так же начальник штаба Юрий Кривошеев.

В ходе мероприятия были озвучены данные по сбору подписей в регионах России. Так на утро 23 января, в штабе для сдачи в ЦИК отобрано и проверенно 94632 подписи. Всего же в распоряжении штаба уже имеется около 120 000 подписей. Такую информацию дал глава штаба Юрий Кривошеев.

На вопрос, когда произойдет сдача подписей в ЦИК, сам Сергей Бабурин ответил так: "Надеемся до конца недели, либо в начале следующей".