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Сергей Бабурин собрал почти сто тысяч подписей в свою поддержку

Сергей Бабурин собрал почти сто тысяч подписей в свою поддержку

Политика
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Сегодня, 12:13
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23 января в штабе Сергея Бабурина состоялся брифинг, в котором приняли участие сам политик, спикер кандидата и руководитель пресслужбы Дмитрий Соин, а так же начальник штаба Юрий Кривошеев. 
 
В ходе мероприятия были озвучены данные по сбору подписей в регионах России. Так на утро 23 января, в штабе для сдачи в ЦИК отобрано и проверенно 94632 подписи. Всего же в распоряжении штаба уже имеется около 120 000 подписей. Такую информацию дал глава штаба Юрий Кривошеев. 
 
На вопрос, когда произойдет сдача подписей в ЦИК, сам Сергей Бабурин ответил так: "Надеемся до конца недели, либо в начале следующей". 

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