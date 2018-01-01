Сергей Бабурин подал жалобу на Павла Грудинина
Политика
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22 января Сергей Бабурин подал жалобу в ЦИК РФ на кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Об этом он сообщил на брифинге в своем избирательном штабе. Поводом к этому послужили нарушения в сфере агитационно пропагандистской работы, которые допускает Павел Грудинин в ряде регионов Российской Федерации.
Так же Сергей Бабурин, подчеркнул, что подал жалобы в прокуратуру на Ксению Собчак и Григория Явлинского, которые пытаются оспорить территориальную принадлежность Крыма. По мнению политика, кандидаты в президенты независимо от имен и фамилий должны соблюдать законы, как избирательные так и уголовные.
23 Января 2018 / Вторник / 19 27
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