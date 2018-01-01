Поддержка Сергея Бабурина в Регионах нарастает Политика // Сегодня, 10:44 // 2

По мнению экспертов, в регионах РФ растет поддержка политиков выдвигающих идеи русского-российского патриотизма, самодостаточности и имперскости России. В частности это касается лидера Российского Общенародного Союза Сергея Бабурина. Сбор подписей за его регистрацию кандидатом в президенты превысил ожидаемые темпы.

Так в ходе брифинга с участием политика стало известно следующее. На утро 19 января в поддержку Сергея Бабурина собрано 75.317 подписей. Всего задействовано 65 регионов. Лидирующими являются Москва, Московская и Омская области. Активно включились в сбор подписей региональные отделения в Брянской, Волгоградской, Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областях и республиках Северного Кавказа. "А сибирские регионы, как и в годы Великой Отечественной Войны, дают Москве настоящую поддержку", - отметил начальник штаба Юрий Кривошеев.

Несколько слов сказал кандидат в Президенты РФ Сергей Бабурин: "Новое очень часто является хорошо забытым старым. Сегодня новому поколению, наверное, трудно себе представить, что Российский Общенародный Союз как политическая сила существует с осени 1991 года. Это было первое антиельцинское организованное сопротивление после запрета КПСС. Сначала мы были движением, а после расстрела Верховного Совета преобразовались в политическую партию. В 1993 году мы впервые собирали подписи и с тех пор были разные периоды. В том числе, когда я не занимался политикой достаточно долго и в этом отношении могу рассматриваться новым поколением, как свежий и молодой политик. Хотя в 1995 году меня называли уже старым политиком, потому что вопрос не в возрасте человека, а в политическом опыте. Я рад, что в этой избирательной кампании меня поддерживает большая группа моих единомышленников, среди которых люди разного возраста. В 2016 году РОС прошел стадию обновления, когда несколько партий влились в его состав, а в руководство вошли люди молодого поколения. Мы намерены недопустить неолиберального реванша в нашей стране. Поэтому возрождение традиционных ценностей, собирание нашего народа и преодоление внутренней смуты - это задача номер один".

Итог брифинга подвел спикер штаба Дмитрий Соин: "Из регионов постоянно поступает информация о том, кто же подписывается в поддержку Сергея

Николаевича. Мы отмечаем, что это - новое поколение россиян, которое ждет свежих патриотических идей, которое ориентируется на российские - русские ценности и, которое видит Россию сильным и мощным государством".

В конце мероприятия Сергей Бабурин поблагодарил собравшихся и ответил на вопросы представителей средств массовой информации.