В поддержку Сергея Бабурина собрано 75 000 подписей
Политика
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Сегодня, 10:46
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В нем приняли участие Сергей Бабурин, спикер штаба Дмитрий Соин и начальник штаба Юрий Кривошеев. Ключевым моментом общения с масс-медиа стало озвучивание цифры собранных подписей - 75 317. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.
19 Января 2018 / Пятница / 19 18
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