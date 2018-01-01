В поддержку Сергея Бабурина собрано 75 000 подписей Политика // Сегодня, 10:46 // 0

Сегодня в избирательном штабе Сергея Бабурина состоялся брифинг посвященный сбору подписей в поддержку его кандидатуры на выборах президента России. На нем были озвучены основные параметры и промежуточные результаты акции.

В нем приняли участие Сергей Бабурин, спикер штаба Дмитрий Соин и начальник штаба Юрий Кривошеев. Ключевым моментом общения с масс-медиа стало озвучивание цифры собранных подписей - 75 317. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.