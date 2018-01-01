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Сторонники Сергея Бабурина активизировали сбор подписей в его поддержку

Сторонники Сергея Бабурина активизировали сбор подписей в его поддержку

Политика
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Сегодня, 18:17
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По информации инсайдерских источников близких к штабу Сергея Бабурина, практически во всех регионах России идет активный сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018г. Подписи собирают региональные отделения партии Российский общенародный Союз, активисты, сторонники и сочувствующие русскому общенародному движению. 
 
По предварительным данным, уже собрано около 50 000 подписей. По сути, Сергей Бабурин преодолел электоральный экватор. По мнению экспертов, шансы на сбор 100 000 подписей у Сергея Бабурина высоки. Это известный и авторитетный политик в России, у которого имеется своя устойчивая аудитория сторонников. 

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