Сторонники Сергея Бабурина активизировали сбор подписей в его поддержку
Политика
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Сегодня, 18:17
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По информации инсайдерских источников близких к штабу Сергея Бабурина, практически во всех регионах России идет активный сбор подписей в поддержку выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018г. Подписи собирают региональные отделения партии Российский общенародный Союз, активисты, сторонники и сочувствующие русскому общенародному движению.
По предварительным данным, уже собрано около 50 000 подписей. По сути, Сергей Бабурин преодолел электоральный экватор. По мнению экспертов, шансы на сбор 100 000 подписей у Сергея Бабурина высоки. Это известный и авторитетный политик в России, у которого имеется своя устойчивая аудитория сторонников.
17 Января 2018 / Среда / 19 10
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