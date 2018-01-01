Собчак брошена электоральная перчатка. Волынец пошла на выборы Политика // Сегодня, 13:06 // 0

По информации ИА "ТИРАС", кандидату от либеральных сил Ксении Собчак брошен политический вызов. Его сделала лидер Национального родительского Комитета России, Ирина Волынец. Она известна, как идеолог классической многодетной семьи, которая опирается на традиционные культурные и духовные ценности в России.

По своему социально-политическому портрету Ирина Волынец является противоположностью Ксении Собчак, которая олицетворяет собой западный взгляд на семью и детей. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию интервью Ирины Волынец, в котором она излагает свои взгляды на социальную политику государства:



