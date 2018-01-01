Беспорядки в Иране могут координироваться из Азербайджана Политика // Вчера, 18:08 // 175

Беспорядки в Иране могут координироваться специалистами по организации переворотов базирующимися на территории Азербайджана. Такую точку зрения высказал эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку, лидер талышской общины России Исмаил Шабанов.

В своем комментарии по ситуации в Иране, Исмаил Шабанов отметил, что по циркулирующей информации в Баку прибыла группа профессионалов из Израиля и США, которые управляют процессом "Цветной революции". Так же в Баку у посольства Ирана прошел митинг иранских сепаратистов, которые выступают за отделение иранского Азербайджана от основной части страны.