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Беспорядки в Иране могут координироваться из Азербайджана

Беспорядки в Иране могут координироваться из Азербайджана

Политика
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Вчера, 18:08
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Беспорядки в Иране могут координироваться специалистами по организации переворотов базирующимися на территории Азербайджана. Такую точку зрения высказал эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку, лидер талышской общины России Исмаил Шабанов.
 
В своем комментарии по ситуации в Иране, Исмаил Шабанов отметил, что по циркулирующей информации в  Баку прибыла группа профессионалов из Израиля и США, которые управляют процессом "Цветной революции". Так же в Баку у посольства Ирана прошел митинг иранских сепаратистов, которые выступают за отделение иранского Азербайджана от основной части страны. 

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