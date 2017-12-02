Итоги года: Украина на пороге большой войны Политика // Сегодня, 15:56 // 0

Итоги уходящего года на канале "АННА НЬЮС" подводят ведущая Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. В центре внимания события в Молдове, Украине, Приднестровье и России. Мнение Дмитрия Соина сводится к тому, что кризис в СНГ будет углубляться и не исключен сценарий Большой войны на Украине.

Противоречия между США и Россией близки к своей негативной кульминации, что выливается в дестабилизацию обстановки по периметру российской границы. В настоящее время схватка происходит в постсоветских республиках, которые еще недавно были близкими союзниками Москвы, а сейчас демонстрируют выраженные антироссийские проявления. Речь идет о политике Киева и Кишинева. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы с участием профессора и политического аналитика Дмитрия Соина:



