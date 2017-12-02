Итоги года: Украина на пороге большой войны
Политика
//
Сегодня, 15:56
//
0
Итоги уходящего года на канале "АННА НЬЮС" подводят ведущая Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. В центре внимания события в Молдове, Украине, Приднестровье и России. Мнение Дмитрия Соина сводится к тому, что кризис в СНГ будет углубляться и не исключен сценарий Большой войны на Украине.
Противоречия между США и Россией близки к своей негативной кульминации, что выливается в дестабилизацию обстановки по периметру российской границы. В настоящее время схватка происходит в постсоветских республиках, которые еще недавно были близкими союзниками Москвы, а сейчас демонстрируют выраженные антироссийские проявления. Речь идет о политике Киева и Кишинева. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы с участием профессора и политического аналитика Дмитрия Соина:
31 Декабря 2017 / Воскресенье / 16 50
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Ирина Волынец решила бросить вызов коррупции
|531
- Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России
|438
- В Приднестровье появилось посольство Союза казаков России
|368
- Современная Россия и казачество 21 века
|308
- Сергей Бабурин: мы можем потерять Белоруссию
|264
- Сергей Бабурин побывал в колонии "Черный дельфин"
|217
- Казаки: народ или сословие?
|159
- Алена Аршинова: многодетным семьям - сертификаты на дополнительное образование
|156
- Итоги года: Украина на пороге большой войны
|0