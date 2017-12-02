Секс-тренер Павел Раков пошел в большую политику Политика // Вчера, 19:18 // 95

Известный женский секс-тренер Павел Раков проявляет все больший интерес к политике. Так на предстоящих выборах президента России он решил опробовать эффективность социальной сети своих сторонников. "Сетка" состоит в основном из женщин, которые находятся в поисках собственного счастья. Таковых в России достаточно много для того, чтобы при условии их мобилизации, реально повлиять на итоги голосования.

В настоящее время Павел Раков ведет переговоры с некоторыми политиками-женщинами на предмет их поддержки. Со своей стороны, он рассчитывает, таким образом начать политическую карьеру. В ближайшее время Павел Раков готов озвучить имя политика, которого поддержат он и его сторонники.