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Секс-тренер Павел Раков пошел в большую политику

Секс-тренер Павел Раков пошел в большую политику

Политика
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Вчера, 19:18
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Известный женский секс-тренер Павел Раков проявляет все больший интерес к политике. Так на предстоящих выборах президента России он решил опробовать эффективность социальной сети своих сторонников. "Сетка" состоит в основном из женщин, которые находятся в поисках собственного счастья. Таковых в России достаточно много для того, чтобы при условии их мобилизации, реально повлиять на итоги голосования. 
 
В настоящее время Павел Раков ведет переговоры с некоторыми политиками-женщинами на предмет их поддержки. Со своей стороны, он рассчитывает, таким образом начать политическую карьеру. В ближайшее время Павел Раков готов озвучить имя политика, которого поддержат он и его сторонники. 

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