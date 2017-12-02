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Сергей Бабурин подал документы в ЦИК о выдвижении в президенты России

Сергей Бабурин подал документы в ЦИК о выдвижении в президенты России

Политика
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Сегодня, 14:52
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22 декабря 2017г. в Москве состоялся съезд Российского общенародного Союза, на котором в качестве кандидата в президенты РФ был выдвинут лидер партии Сергей Бабурин. 24 декабря политик с группой доверенных лиц прибыл в ЦИК России для подачи документов. После часовой процедуры документы были приняты, пока без замечаний.
 
Во время подхода к прессе Сергей Бабурин заявил о том, что он "Идет с реальной программой действий направленной на преодоление застоя и социальной асиметричности в российском обществе". Политик подверг жесткой критике внутреннюю политику правительства и отметил, что Россия должна стать социальным государством.
 
Сергей Бабурин, так же предложил немедленно увольнять всех чиновников заявляющих, что в стране нет денег на пенсии и социальные пособия. Он уверен в том, что только создание новых рабочих мест и обуздание олигархов принесут России процветание.  

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