Сергей Бабурин подал документы в ЦИК о выдвижении в президенты России Политика // Сегодня, 14:52 // 0

22 декабря 2017г. в Москве состоялся съезд Российского общенародного Союза, на котором в качестве кандидата в президенты РФ был выдвинут лидер партии Сергей Бабурин. 24 декабря политик с группой доверенных лиц прибыл в ЦИК России для подачи документов. После часовой процедуры документы были приняты, пока без замечаний.

Во время подхода к прессе Сергей Бабурин заявил о том, что он "Идет с реальной программой действий направленной на преодоление застоя и социальной асиметричности в российском обществе". Политик подверг жесткой критике внутреннюю политику правительства и отметил, что Россия должна стать социальным государством.

Сергей Бабурин, так же предложил немедленно увольнять всех чиновников заявляющих, что в стране нет денег на пенсии и социальные пособия. Он уверен в том, что только создание новых рабочих мест и обуздание олигархов принесут России процветание.



