Российский общенародный Союз выдвинул Сергея Бабурина кандидатом в президенты России Политика // Вчера, 10:28 // 206

22 декабря в Москве состоялся съезд Российского общенародного Союза с участием делегатов из большинства регионов России. В повестке дня стоял вопрос об участии партии в президентской кампании. В итоге, делегаты выдвинули кандидатуру Сергея Бабурина.

Сам претендент на высший государственный пост в своем выступлении подверг жесткой критике либеральный социально-экономический курс правительства РФ и высказался за построение социального государства.

Сергей Бабурин отметил, что надежды начала двухтысячных годов на изменение курса страны рухнули. Причина в том, что ускоренными темпами происходит разрушение здравоохранения, образования и всей социальной инфраструктуры. Либеральные тенденции нарастают, а миллиардные активы российских олигархов находятся зарубежом, - в офшорах.

Сергей Бабурин возложил персональную ответственность за сложившуюся ситуацию на правительство и центробанк РФ. Он призвал вернуть власть людям используя для этого опыт Советской власти. Российские элиты Сергей Бабурин назвал махровой олигархией. Он обвинил их в космополитизме и продажности.

Лидер РОС предположил, что в таком составе элиты могут под нажимом США предать и действующего президента Владимира Путина. Этому надо противостоять и не допустить внешнего управления над Россией.

Так же Сергей Бабурин высказался в пользу того, что необходимо национализировать приватизированные недра и природные ресурсы России. Каждый россиянин с момента рождения должен получать на свой персональный счет деньги от продажи нефти и газа, которые к моменту совершеннолетия могут составить материальную основу его дальнейшего развития.

Завершая свое выступление, Сергей Бабурин отметил, что Россия может выжить только создав внутри себя крепкий Союз всех народов и духовных скреп традиционных религий.