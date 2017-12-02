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Российский общенародный Союз выдвинул Сергея Бабурина кандидатом в президенты России

Российский общенародный Союз выдвинул Сергея Бабурина кандидатом в президенты России

Политика
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Вчера, 10:28
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22 декабря в Москве состоялся съезд Российского общенародного Союза с участием делегатов из большинства регионов России. В повестке дня стоял вопрос об участии партии в президентской кампании. В итоге, делегаты выдвинули кандидатуру Сергея Бабурина.
 
Сам претендент на высший государственный пост в своем выступлении подверг жесткой критике либеральный социально-экономический курс правительства РФ и высказался за построение социального государства. 
 
Сергей Бабурин отметил, что надежды начала двухтысячных годов на изменение курса страны рухнули. Причина в том, что ускоренными темпами происходит разрушение здравоохранения, образования и всей социальной инфраструктуры. Либеральные тенденции нарастают, а миллиардные активы российских олигархов находятся зарубежом, - в офшорах. 
 
Сергей Бабурин возложил персональную ответственность за сложившуюся ситуацию на правительство и центробанк РФ. Он призвал вернуть власть людям используя для этого опыт Советской власти. Российские элиты Сергей Бабурин назвал махровой олигархией. Он обвинил их в космополитизме и продажности. 
 
Лидер РОС предположил, что в таком составе элиты могут под нажимом США предать и действующего президента Владимира Путина.  Этому надо противостоять и не допустить внешнего управления над Россией.
 
Так же Сергей Бабурин высказался в пользу того, что необходимо национализировать приватизированные недра и природные ресурсы России. Каждый россиянин с момента рождения должен получать на свой персональный счет деньги от продажи нефти и газа, которые к моменту совершеннолетия могут составить материальную основу его дальнейшего развития. 
 
Завершая свое выступление, Сергей Бабурин отметил, что Россия может выжить только создав внутри себя крепкий Союз всех народов и духовных скреп традиционных религий. 

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