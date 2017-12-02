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22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России

22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России

Политика
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Вчера, 14:38
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По информации ИА "ТИРАС", со ссылкой на источники близкие к президиуму Российского общенародного Союза, 22 декабря состоится съезд данной партии, на котором в качестве кандидата в президенты РФ будет выдвинут лидер РОС, известный ученый, политик и государственный деятель Сергей Бабурин.
 
До настоящего времени Сергей Николаевич Бабурин четырежды избирался в высший законодательный орган России, дважды был вице-спикером парламента, руководил политическими проектами федерального уровня и развивал высшее образование в стране. Сергей Бабурин является авторитетным в патриотической среде политиком. Он не уставая все годы после развала СССР защищал интересы "русского мира", боролся за права соотечественников, настаивал на построении в РФ социального государства. 
 
Сергей Бабурин имеет репутацию православного патриота-политика близкого к почвенникам и русско-ориентированным интеллектуалам. Его так же поддерживают авторитетные тюркские общины.
 

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