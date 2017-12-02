22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России Политика // Вчера, 14:38 // 122

По информации ИА "ТИРАС", со ссылкой на источники близкие к президиуму Российского общенародного Союза, 22 декабря состоится съезд данной партии, на котором в качестве кандидата в президенты РФ будет выдвинут лидер РОС, известный ученый, политик и государственный деятель Сергей Бабурин.

До настоящего времени Сергей Николаевич Бабурин четырежды избирался в высший законодательный орган России, дважды был вице-спикером парламента, руководил политическими проектами федерального уровня и развивал высшее образование в стране. Сергей Бабурин является авторитетным в патриотической среде политиком. Он не уставая все годы после развала СССР защищал интересы "русского мира", боролся за права соотечественников, настаивал на построении в РФ социального государства.

Сергей Бабурин имеет репутацию православного патриота-политика близкого к почвенникам и русско-ориентированным интеллектуалам. Его так же поддерживают авторитетные тюркские общины.



