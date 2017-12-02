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Сергей Бабурин: руки прочь от Иерусалима!

Сергей Бабурин: руки прочь от Иерусалима!

Политика
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Вчера, 23:34
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Острая дискуссия вокруг признания США в качестве столицы Израиля Иерусалима втягивает в свой водоворот известных политиков, общественных деятелей и ученых. В контексте этого свою точку зрения озвучил лидер Российского Общенародного Союза, президент Русского Центра "Иерусалим", ученый Сергей Бабурин. В частности он отметил:
 

Иерусалим должен быть общедоступным Святым городом для верующих трёх авраамических религий: христианства, ислама и иудаизма. По поручению своих соратников я выступил сегодня с официальным заявлением.

 

                                                                       Заявление

                   Русского центра изучения и сохранения духовного и культурного наследия Святого города


Российский Центр изучения и сохранения духовного и культурного наследия Святого города (Русский центр «Иерусалим») гневно осуждает решение Президента США Д. Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Это откровенное попрание международного права и международной законности, резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Циничное решение США принято в год 100-летия со дня обнародования Декларации Бальфура. Мировой сионизм рассматривал создание так называемого «национального очага» для евреев как передачу английским империализмом «народу без земли – землю без народа», словно не заметив проживающий много веков на этой земле палестинский народ. 100 лет спустя англосаксы в Вашингтоне продолжили расистскую политику своих предшественников из Лондона.
В 1980 году Израиль объявил Иерусалим, включая оккупированный им Восточный Иерусалим с его христианскими и исламскими святынями, «вечной и неделимой столицей Израиля». За прошедшие 37 лет ни одна из стран не поддержала эту незаконную акцию израильских экспансионистов. Своим решением Трамп и аплодирующий ему Нетаньяху бросили вызов не только 1,5 миллиарду мусульман и миллиарду христиан, но всему человечеству. Они хотят чтобы палестинский народ, в течение 70 лет переносящий тяготы и лишения оккупационного израильского режима, его политику поселенческого колониализма, переходящую в откровенный геноцид, был лишен даже надежды на восстановление своих законных прав на создание собственного независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Приходится констатировать, что Д.Трамп, за которым стоят мировые сионистские круги, своим решением «премирует» осуждаемый во всем мире Израиль за осквернение третьей мусульманской святыни — мечети Аль-Акса, за снос арабских кварталов в Святом городе и его иудаизацию, за массовые убийства женщин, детей и стариков в секторе Газа.
Русский центр «Иерусалим», решительно поддерживает официальную позицию руководства России, осудившего чреватые новыми бедами действия международных глобалистов, угрожающие всеобщему миру.

 

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