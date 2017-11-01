/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Бунтари в стрингах: почему революция в России невозможна

Бунтари в стрингах: почему революция в России невозможна

Политика
//
Вчера, 16:54
//
127
Ажиотаж вокруг прогнозов на революцию в России продолжает нарастать. В обсуждение темы вовлечены политики, эксперты и историки. На канале АННА НЬЮС дискуссию по данному вопросу ведут: аналитик Светлана Руденко, писатель Святослав Дубянский, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. 
 
По мнению участников программы: "Революцию в стрингах не делают, гламуром и скаберзными шутками массы не увлечешь. Поэтому паркетные революционеры формата Собчак и Навального не имеют не одного шанса на успех. К тому же социально-политические и военно-стратегические реалии 2017г. существенно отличаются от тех что были в 1917г.".
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молдо-украинский альянс атакует Приднестровье
Молдо-украинский альянс атакует Приднестровье
Йоги создали идеальную систему образования
Йоги создали идеальную систему образования
Дмитрий Соин и Святослав Дубянский о здоровье нации
Дмитрий Соин и Святослав Дубянский о здоровье нации
comments powered by HyperComments
18 Ноября 2017 / Суббота / 04 01
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru