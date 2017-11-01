Бунтари в стрингах: почему революция в России невозможна
Политика
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Вчера, 16:54
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Ажиотаж вокруг прогнозов на революцию в России продолжает нарастать. В обсуждение темы вовлечены политики, эксперты и историки. На канале АННА НЬЮС дискуссию по данному вопросу ведут: аналитик Светлана Руденко, писатель Святослав Дубянский, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
По мнению участников программы: "Революцию в стрингах не делают, гламуром и скаберзными шутками массы не увлечешь. Поэтому паркетные революционеры формата Собчак и Навального не имеют не одного шанса на успех. К тому же социально-политические и военно-стратегические реалии 2017г. существенно отличаются от тех что были в 1917г.".
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
18 Ноября 2017 / Суббота / 04 01
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