Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию Политика // Вчера, 22:59 // 70

Санкции и общее состояние российской экономики, финансов и социальной системы стали предметом обсуждения в программе канала АННА НЬЮС "Без Цензуры!". Ее ведущий, профессор, ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин и эксперт-международник Евгений Бирюков рассуждают о том, как можно превратить санкции в благо для России.

При этом делается вывод о том, что к возможному обострению санкционной войны надо готовиться заранее и обеспечить полную самодостаточность РФ. Требуется скорейшее выполнение указаний президента Владимира Путина по выводу из американских и западноевропейский банков и ценных бумаг финансовых ресурсов России. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы: