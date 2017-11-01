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Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию

Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию

Политика
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Вчера, 22:59
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Санкции и общее состояние российской экономики, финансов и социальной системы стали предметом обсуждения в программе канала АННА НЬЮС "Без Цензуры!". Ее ведущий, профессор, ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин и эксперт-международник Евгений Бирюков рассуждают о том,  как можно превратить санкции в благо для России.
 
При этом делается вывод о том, что к возможному обострению санкционной войны надо готовиться заранее и обеспечить полную самодостаточность РФ. Требуется скорейшее выполнение указаний президента Владимира Путина по выводу из американских и западноевропейский банков и ценных бумаг финансовых ресурсов России. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
 

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