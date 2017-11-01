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Александра Черниченко: ветеранам боевых действий необходима поддержка

Александра Черниченко: ветеранам боевых действий необходима поддержка

Политика
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Вчера, 22:08
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По информации ИА «ТИРАС», в России отсутствуют эффективные и качественные центры по восстановлению и поддержке участников боевых действий. Многие  из них страдают посттравматическим стрессовом расстройством, депрессией, шизофренией, кто-то не справляется с эмоциональным потрясением и связывается с наркоманией, алкоголизмом и т.д. Такого мнения придерживается молодой аналитики и создатель проекта социально-политическая доктрина Александра Черниченко. 

По ее мнению, существует проблемы реабилитационных центров для бывших ветеранов и участников военных действий. Данная тема актуальна т.к на сегодняшний день имеют место быть различные очаги конфликта так называемые «горячие точки» , где участники боевых действий подвергаются психологическому и моральному натиску . В Российской Федерации никто не следит за здоровьем бывших военных, хотя на сегодняшний день необходимо создание: центров, пансионатов ,лагерей для их реабилитации. По большей части предоставленные услуги пострадавшим - платные. Именно по этому работа современных организаций по лечению ветеранов горячих точек, не эффективна. В связи с чем, следует создать так называемый Комитет по вопросам реабилитации, чтобы он носил статус государственного органа, который призван помогать людям вернуться к нормальной жизни через творческие, психологические, социальные, образовательные, духовные, религиозные и другие практики и как дополнение может служить прохождение медицинского осмотра. Медицина не должна быть ключевым фактором восстановления. Данная программа необходима для уменьшения косвенных потерь и смягчения травматических последствий военных действий на безвозмездных основах.

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