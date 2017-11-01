Александра Черниченко: ветеранам боевых действий необходима поддержка
Политика
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Вчера, 22:08
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По ее мнению, существует проблемы реабилитационных центров для бывших ветеранов и участников военных действий. Данная тема актуальна т.к на сегодняшний день имеют место быть различные очаги конфликта так называемые «горячие точки» , где участники боевых действий подвергаются психологическому и моральному натиску . В Российской Федерации никто не следит за здоровьем бывших военных, хотя на сегодняшний день необходимо создание: центров, пансионатов ,лагерей для их реабилитации. По большей части предоставленные услуги пострадавшим - платные. Именно по этому работа современных организаций по лечению ветеранов горячих точек, не эффективна. В связи с чем, следует создать так называемый Комитет по вопросам реабилитации, чтобы он носил статус государственного органа, который призван помогать людям вернуться к нормальной жизни через творческие, психологические, социальные, образовательные, духовные, религиозные и другие практики и как дополнение может служить прохождение медицинского осмотра. Медицина не должна быть ключевым фактором восстановления. Данная программа необходима для уменьшения косвенных потерь и смягчения травматических последствий военных действий на безвозмездных основах.
13 Ноября 2017 / Понедельник / 01 35
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