Александра Черниченко: детские дома нуждаются в нашей помощи! Политика // Вчера, 00:32 // 126

По информации ИА"ТИРАС", в России можно посчитать по пальцам детские дома, в которых созданы хорошие условия для детей. В остальных случаях это места выживания, где подрастающее поколение воспитывается в жестких социальных условиях. Такого мнения придерживается молодой аналитик и создатель проекта социально-политическая доктрина Александра Черниченко.

По ее словам, проблемы детских домов стали актуальны еще со времен СССР, когда после Отечественной войны, огромное количество детей было остались без родителей. Данный вопрос сверх актуален для нас, так как после детских домой подросткам будет сложно влиться в общество и жить нормальной жизнью. Многие воспитанники данных учреждений впоследствии становились известными и полезными обществу людьми, но еще больше выбирали преступную дорожку. К тому же, жестокое обращение с человеком в раннем возрасте, в будущем сильно отражается на том, как они будут вести себя в своих семьях и со своими собственными детьми. Именно поэтому необходимо создавать гражданские комиссии по всем регионам страны, которые регулярно будут проводить проверки по детским домам и при выявлении жестокого обращения с детьми, присутствии детской "дедовщины", обращаться в соответствующие органы. В последствии данное учреждение будет постоянно посещаться специальным гражданским инспектором, который будет следить за исправлением нарушений. Таким образом, постоянный контроль поможет со временем искоренить проблемы жестокого обращения с воспитанниками в детских домах и вырастить достойное поколение, способное обеспечить себе светлое будущее в нашей стране.