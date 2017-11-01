Александра Черниченко: России нужна новая социальная доктрина Политика // Вчера, 01:32 // 155

На сегодняшний день в России сохраняется сложная социальная ситуация в сферах: медицины, образования, культуры, межнациональных отношениях и т.д. К сожалению прогресс в данном вопросе наблюдается не во всех регионах страны. И даже если такой прогресс существует, то развивается очень медленно. Таким образом ИА"ТИРАС", публикует мнение молодого аналитика и создателя проекта социально-политическая доктрина Александры Черниченко:

"Россия великая страна с многовековой историей, тем не менее всегда славилась своими извечными проблемами в социальной сфере, начиная еще со времен Российской Империи. Стоит отметить, что именно сейчас социальный вопрос для России стоит наиболее актуально, так как наш народ находится на грани вымирания. Только по официальным данным, каждый год в России умирает около 2 миллионов человек, при рождаемости в 1.5 миллиона. При этом нашу страну спасает от полного вымирания миграционный прирост населения. Единственный способ уберечь страну от гибели - это создать благоприятные условия для жизни населения. Пока политики бьются за депутатские мандаты, простые граждане во всех регионах России должны объединить усилия и решить столь серьезную проблему вне политических баталий. Именно поэтому группой активных граждан был создан проест "социально-политическая доктрина", который будет захватывать все наиболее важные для людей социальные сферы жизни, а также объединит всех неравнодушных.

Современная Россия нуждается в альтернативной политике, которая разбудит тот процент населения, который уже давно перестал ходить на выборы. И низкая явка на последних муниципальных выборах тому доказательство. Если наша страна и нуждается в переменах, то это не новая главенствующая партия, это не новый президент с правительством. Главная перемена - это убрать равнодушие из наших сердец и каждому внести вклад в общее дело".