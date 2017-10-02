Дмитрий Соин: престиж и финансы - формула успешного политтехнолога Политика // Вчера, 18:26 // 81

Как сочетать престиж, финансы и удовольствие на работе, задумываются многие молодые специалисты. Об одном из сценариев успешной карьеры рассказывает ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. Его он видит в сфере политических и электоральных технологий.

Предлагаем вниманию видеозапись и текст его выступления:

"В Европейском институте JUSTO открыты уникальные курсы по подготовке политтехнологов. Без политтехнологов сегодня не обходится ни одна политическая партия, без них невозможны качественные избирательные кампании, они участвуют в структурировании политического процесса, организовывают митинги, конференции, пресс-конференции.

Политтехнологи конструируют информационные потоки, они знают, что такое пиар. В общем, профессия политтехнолога это объективно очень элитный вид деятельности. Ведь политтехнолог получает доступ к тем людям, которые борются за власть, а это, как правило, элиты. Состоятельные и влиятельные люди. Даже само по себе общение с ними создает стратегическую перспективу для развития молодого человека или даже если человек средних лет решил овладеть этой профессией.



Что мы даем в рамках курса политтехнологов? В первую очередь мы обучаем тем технологиям, которые лежат в основе выборной компании. Мы учим наших слушателей тому, как создаются избирательные штабы, как распределяются функциональные обязанности структур избирательного штаба, мы учим студентов тому, как проходит агитационная кампания, какие этапы она включает, как осуществляется наблюдение на избирательных участках, как создаются полевые сети для того, чтобы иметь точную уверенность в выигрыше выборов.



Палитра знаний очень велика и каждый элемент этой палитры крайне важен, для того, чтобы вы могли стать специалистом. Уникальность нашего курса заключается в том, что его разработчиками являются практикующие опытные политики, которые не единожды выигрывали избирательные кампании. В их числе Сергей Николаевич Бабурин, доктор юридических наук, профессор, четырежды депутат парламента России, дважды вице-спикер. Также разработчиком этого курса является экс-депутат Верховного совета Приднестровья, глава комиссии по внешней политике, автор различных партийных, молодежных и информационных проектов, Дмитрий Юрьевич Соин.. Это серьезный аргумент в поддержку качества и востребованности предлагаемых знаний и технологий".



