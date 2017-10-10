Референдумы в Курдистане и Каталонии: такие разные истории
Политика
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15:19, 10 октября 2017
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Референдумы в Курдистане и Каталонии вызвали серьезный экспертный резонанс. Предлагаем внимание точку зрения лидера национально-освободительной борьбы талышей, эксперта Исмаила Шабанова изложенную в беседе с ведущим программы ""Без Цензуры!", ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Соиным
По мнению Исмаила Шабанова: "В Курдистане формируется феодальное государство семейства Мустафы Барзани. Это опасно для самих курдов и региональных государств: Ирака, Турции, Ирана и Сирии. Выход из кризиса возможен только при условии построения демократического Курдистана. Что касается Каталонии, то тут налицо двойные стандарты Западной демократии. С одной стороны США и ЕС поддержали независимость Косово, а с другой промолчали по поводу массового избиения участников референдума о независимости в Каталонии. С этим пора покончить".
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию данной программы:
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 22
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