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Алий Тоторкулов: мы поддержим Сергея Бабурина

Алий Тоторкулов: мы поддержим Сергея Бабурина

Политика
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21:16, 8 октября 2017
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В России набирает обороты кампания предшествующая старту президентских выборов. В числе политиков обозначивших свое возможное участие значится и ветеран общественно-политической жизни РФ Сергей Бабурин. В его поддержку уже высказались авторитетные объединения страны. Не остался в стороне и Российский Конгресс народов Кавказа. От имени председателя президиума организации Алия Тоторкулова в редакцию поступило следующее обращение:

Начинается в России выборная лихорадка. Выборы Президента РФ обещают быть интересными. Мне могут возразить, что всё давно решено, В.В. Путин и ничего интересного.


Ну, во-первых, Путин ещё держит паузу, и предугадать его действия ещё никому не удавалось. Если он пойдёт на выборы, то, естественно, всё очевидно. Находясь во власти, идти на выборы гораздо веселей, да и рейтинг огромный, но Запад полон решимости как всегда напакостить. Так что, по-любому, будет интересно.


А кто ещё готов участвовать? Да всё те же дежурные по стране, набившие оскомину у народа лидеры Думских партий...

В этой связи выдвижение Сергея Николаевича Бабурина в качестве кандидата на должность президента России – хороший знак. Это свидетельствует о том, что псевдооппозиция, приватизировавшая право говорить от имени народов России, получает реального конкурента. Сергей Николаевич известен как истинный русский патриот и человек, глубоко уважающий интересы всех народов многонациональной России.

 

Десять лет назад Бабурин был единственным русским патриотом, поддержавшим создание Российского конгресса народов Кавказа и участвовавшим на учредительном съезде. Уверен, что на Кавказе он найдёт широкую поддержку, в отличие от того же кандидата от ЛДПР – партии, имитирующей русскую национальную идеологию. В многонациональной стране крайне важно реальное представительство истинных патриотов нашей Родины на большой политической арене.

 

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