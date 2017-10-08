Алий Тоторкулов: мы поддержим Сергея Бабурина Политика // 21:16, 8 октября 2017 // 844

В России набирает обороты кампания предшествующая старту президентских выборов. В числе политиков обозначивших свое возможное участие значится и ветеран общественно-политической жизни РФ Сергей Бабурин. В его поддержку уже высказались авторитетные объединения страны. Не остался в стороне и Российский Конгресс народов Кавказа. От имени председателя президиума организации Алия Тоторкулова в редакцию поступило следующее обращение:



Начинается в России выборная лихорадка. Выборы Президента РФ обещают быть интересными. Мне могут возразить, что всё давно решено, В.В. Путин и ничего интересного.





Ну, во-первых, Путин ещё держит паузу, и предугадать его действия ещё никому не удавалось. Если он пойдёт на выборы, то, естественно, всё очевидно. Находясь во власти, идти на выборы гораздо веселей, да и рейтинг огромный, но Запад полон решимости как всегда напакостить. Так что, по-любому, будет интересно.



