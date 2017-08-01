Почему Молодая гвардия "круче" Навального Политика // Сегодня, 10:46 // 0

Сегодня активно обсуждаются молодежные социально-политические тренды связанные с активным участием молодежи в акциях протеста организованных Алексеем Навальным. Вся ли молодежь готова пойти в оппозицию или у нее есть альтернатива. Об этом в программе "Без Цензуры!" дискутируют ее ведущий, ректор Европейского иститута JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер районной организации Молодой гвардии Единой России по Новокосино Ансар Билялов.

Как отметил Дмитрий Соин: "Мне, как ведущему было интересно узнать мнение молодого политика из МГЕР по социальным, политическим, экологическим и экономическим проблемам нашего общества. Как молодежь видит их решение. Отдельная тема - боевой настрой Молодой Гвардии, готова ли она конкурировать на улице с Навальным, бороться с ним за влияние на молодых Россиян".

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