Почему Молодая гвардия "круче" Навального
Политика
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Сегодня, 10:46
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Сегодня активно обсуждаются молодежные социально-политические тренды связанные с активным участием молодежи в акциях протеста организованных Алексеем Навальным. Вся ли молодежь готова пойти в оппозицию или у нее есть альтернатива. Об этом в программе "Без Цензуры!" дискутируют ее ведущий, ректор Европейского иститута JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер районной организации Молодой гвардии Единой России по Новокосино Ансар Билялов.
Как отметил Дмитрий Соин: "Мне, как ведущему было интересно узнать мнение молодого политика из МГЕР по социальным, политическим, экологическим и экономическим проблемам нашего общества. Как молодежь видит их решение. Отдельная тема - боевой настрой Молодой Гвардии, готова ли она конкурировать на улице с Навальным, бороться с ним за влияние на молодых Россиян".
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000 и +79680280888):
11 Августа 2017 / Пятница / 16 00
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