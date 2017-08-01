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Додон просит Кремль не вводить санкции против Молдовы

Додон просит Кремль не вводить санкции против Молдовы

Политика
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Вчера, 17:28
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Как сообщает ИА"ТИРАС", президент Молдовы Игорь Додон обратился к Москве с просьбой не вводить санкции против его страны, так как из-за этого пострадают простые граждане. Напомним, что причиной конфликта послужило то что правительство Молдовы объявила российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

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