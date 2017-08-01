Додон просит Кремль не вводить санкции против Молдовы Политика // Вчера, 17:28 // 84

Как сообщает ИА"ТИРАС", президент Молдовы Игорь Додон обратился к Москве с просьбой не вводить санкции против его страны, так как из-за этого пострадают простые граждане. Напомним, что причиной конфликта послужило то что правительство Молдовы объявила российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата.