Иван Бургуджи: Гагаузы вернут Рогозина в Молдову Политика // Сегодня, 13:32 // 3

В Гагаузии растет массовое протестное движение относительно инцидента с выдворением из Молдовы вице-премьера России Дмитрия Рогозина. По этому поводу уже негативно высказалась башкан автономии Ирина Влах, а так же ряд известных общественных деятелей региона. В их числе и правозащитник Иван Бургуджи. Приводим его аналитическую статью в полном объеме. Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел для связи: +74991505000; +79680280888):





Следует с сожалением признать, что у нас в стране не только продолжаются гастроли театра абсурда, но и вступают в активную фазу всё новые её постановки, с привлечением новых персонажей. Иначе невозможно объяснить демарш Правительства Республики Молдова с объявлением вице-премьера Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдове на неопределенный срок. И причины-то, приведенные Министром иностранных дел и европейской интеграции г-ном Андреем Галбура, в общем-то являются смехотворными. Судите сами: «соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер». При этом, подчеркну, что не приводятся дословные заявления или слова г-на Д.Рогозина, которые послужили основанием подобного демарша.

Если предположить, что для премьер –Министра Молдовы с некоторыми министрами, а также Спикера Парламента страны фразы, сказанные г-ном Д.Рогозиным «выцыганивали для себя всякие мелочи» являются равнозначными, тому, что он обозвал или назвал всех молдаван цыганами, то это не выдерживает никакой критики, поскольку термины "цыганщина" и "выцыганивать" используются в русской литературе, в повседневной речи носителей русского языка, независимо от национальности, уже более двухсот лет и давно приобрели свое самостоятельное значение, оторванное от национальности. А слово «выцыганить» в русском языке означает: вымолить, выканючить, стрельнуть, выпросить, выклянчить (Словарь русских синонимов).

И, если это или иные высказывания г-на Д.Рогозина оскорбили изысканный и тончайший слух наших чиновников высокого ранга и полета, то для этого есть МИДЕИ Молдовы, который мог бы принести официальную НОТУ протеста и потребовать разъяснений и извинений. И еще один немаловажный аспект возникает в связи с этим. Если указанные представители официального Кишинева воспринимают на полном серьезе, как оскорбление, то, что их назвали или обозвали цыганами, то не попахивает ли это, с их стороны, расизмом или геноцидом? Ведь этим самым они на полном серьезе признают, что слово «цыган», обозначающее название национальности, включенной в классификацию наций и народностей является оскорблением.

Кроме того, в 2015 году депутаты Европарламента, во главе с литовским парламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом тоже прямо и открыто говорили, что молдавские власти только выпрашивают деньги у Евросоюза и ничего в плане реформ не делают, а европейские деньги в Молдове «разворовываются». Почему же в таком случае тогда их также не обвинили в оскорбительных высказываниях в адрес молдавского народа?!

А ведь и Д.Рогозин и указанные евро депутаты фактически говорили об одном и том же. Кроме того, помните публичные высказывания министра Правительства Молдовы о том, что все русские пьяницы и лентяи, - разве они не являются оскорбительными и дискриминационными для русского народа?! Но Правительство Российской Федерации не встало в позу обиженного и даже НОТУ протеста не предъявило руководству Молдовы.





Все это позволяет обоснованно предположить, что официальная версия Правительства Молдовы является лишь дымовой завесой принятия такого беспрецедентного решения. Поскольку, господин Д.Рогозин не является каким-либо рядовым чиновником или дипломатом российского государства, а является вице-Премьером Правительства Российской Федерации, Сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Молдова-Россия, Спецпредставителем Президента Российской Федерации по урегулированию молдо-приднестровского конфликта. Поэтому утверждения спикера молдавского Парламента г-на А.Канду о том, что сей демарш не является выпадом против всей России и её, а только против конкретного человека - г-на Рогозина, мягко говоря не выдерживают никакой критики. Поскольку, это равносильно известному заявлению Госсекретаря США г-на Тиллерсона о том, что новые санкции США против России носят сугубо дружеский характер. Как говорится и смех, и грех…





Надо признать, что официальный Кишинев безропотно и беспрекословно выполняет заказ своих хозяев из вашингтонского и брюссельского обкомов на безусловное сворачивание молдо-российского партнерства в угоду геополитическим интересам Запада и США, не отдавая себе отчет, что эти действия могут привести не только к ухудшению социально-экономического состояния большинства населения нашей страны, но и к иным катаклизмам.

А то, что правительство Российской Федерации предпримет определенные ответные меры ни у кого, думаю, сомнения не вызывает, поскольку устами замглавы МИДа РФ Григория Карасина официальная Москва выразила решительный протест и назвала вероломным принятие решения официальным Кишиневом об объявлении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата, направленным на то, чтобы поставить под удар отношения России и Молдовы и обрушить все то, что было сделано за последние годы.

В официальном заявлении г-на Г.Карасина также особо отмечалось, что «в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран. Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль «правофлангового» в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против Российской Федерации. Все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ. Более того, вынуждены обратить внимание, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом. Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования».





В этой ситуации, мне импонирует тот факт, что при принятии, мягко говоря, подобного не адекватного решения Правительством Молдовы 02 августа 2017 года, Башкан Гагаузии и некоторые иные члены правительства Молдовы сохранили здравомыслие и высказались категорически против. Я, как и абсолютное большинство людей в Гагаузии, всецело поддерживаю официальное заявление Башкана АТО Гагаузия г-жи И. Влах о категорическом несогласии с решением Правительства Молдовы об объявлении персоной нон грата в Республике Молдова вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина и осуждаю взятый центральными властями страны курс на сворачивание молдо - российского партнерства в угоду. Также выражаю надежду, что ответные меры Правительства России не коснутся граждан Республики Молдова, временно или постоянно пребывающих на территории Российской Федерации, а также поставок в Россию сельскохозяйственной продукции, выращенной в Гагаузии.





Думаю, что абсолютное большинство населения Гагаузии, так же как я, с нетерпением ждут официальной позиции депутатов Народного Собрания Гагаузии, по этому беспрецедентному демаршу Правительства Республики Молдова преднамеренно поставившего под удар двусторонние молдо-российские отношения.





Высший представительный и политический орган Гагаузской автономии - Народное Собрание обязан высказаться официально, созвав расширенную чрезвычайную или специальную сессию по данному поводу. Надеюсь, что большинство наших депутатов не заразились вирусом страусовой болезни и не будут прятать головы в песок…

Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

Народное движение «Гагауз Халкы»

03 августа 2017 года.



